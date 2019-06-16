Fatih Terim'den veto: Sakın Marcao'yu satmayın

Geçtiğimiz sezon devre arasında Chaves'ten transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Marcao'ya vize çıkmadı.

İHTİYACIMIZ VAR

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in gelen teklifler sonrasında yönetimle temas kurduğu ve, "Marcao savunmanın en önemli isimlerinden. O kesinlikle satılmamalı. Gelecek sezon ona çok ihtiyacımız olacak" dediği öğrenildi. Marcao takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın savunması çok rahatladı.

İspanyol ve İtalyan takımlarının takibinde bulunan 23 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 10 milyon euro teklif edildi.

MAAŞI 800 BİN EURO

Marcao'yu transferde hedef haline getiren noktalardan biri de aldığı düşük ücret... Sarı-kırmızılılardan yıllık 800 bin euro kazanan Marcao'nun 3 yıllık mukavelesi bulunuyor.

(Takvim)