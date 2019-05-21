Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Orhan Ak, Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak da tedbirli olarak PFDK'nın yolunu tuttu.
PFDK'NIN KARARI NE OLACAK?
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'in 3-5 arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor. Ayrıca Başakşehir ile oynanan maçta hakem tarafından tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Fatih Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve böylelikle Terim'in toplam cezasının minimum 7 maç olabileceği öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler: Delikanlı adam kaçmaz
- Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: Neler yaşadık ama mutlu sona ulaştık
- Fatih Terim'in paylaşımı dakikalar içinde rekor kırdı
- Cimbom kasasını doldurdu! 450 milyon TL'lik çılgın gelir
- Abdurrahim Albayrak: 6 kez yönetici oldum, 6'sında da şampiyon oldum