Fatih Terim onay verdi! Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı
Kaynak: Hürriyet
Galatasaray transfer konusunda esi oyuncusu Badou Ndiaye ile anaşma sağladı. Fatih Terim'in de onay verdiği transferde Sarı-Kırmızılılar, Stoke City ile anlaşmaya varabilirse transferi gerçekleştirecek.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaştığı iddiası geldi. Hürriyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği ve İngiliz kulübü Stoke City ile yapılacak görüşmelerin ardından transfere nokta konulacağı belirtildi.
NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ
Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.
TERİM ONAYLADI
Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.
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