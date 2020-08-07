Fatih Karagümrük'te Süper Lig sevinci

TFF 1. Lig play-off müsabakaları sonucunda 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı takımın taraftarları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarlar, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde 1926 yılında kurulan takımlarının Süper Lig'e renk katacağına inanıyor.

Fatih Karagümrük Kulübünü ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı takımı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabında Fatih Karagümrük'ü tebrik ettiğini hatırlatan Erdem, "Burada herkesin ne kadar neşeli ve mutlu olduğunu gözlemlemek benim için ayrı bir mutluluk. Sosyal medya ile ilgili düzenleme gelene kadar hepimiz sosyal medya hesaplarımızı dondurmuştuk. Sosyal medya düzenlemesini TBMM'de yaptıktan sonra konuyla ilgili ilk tweet, tam da Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesiyle liderimiz tarafından atıldı. Buradan tekrar o tweet'i okumak istiyorum. Devlet Bahçeli Beyefendi; 'Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' Bizim için Fatih Karagümrük bir sevda. Liderimizin İstanbul'a geldiği zaman ziyaret ettiği tek kulüp. O açıdan Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesi çok büyük bir gurur. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Buradaki yükselişin sürmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı başarı için yeni bir stat ve tesis gerekli"

Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı'nın müdürü Ümit Abdullah Bilik, kalıcı başarılara ulaşabilmek için yeni tesis ve stat inşa etmeleri gerektiğini aktardı.

Karagümrük semtinde yer alan ve tarihi bir geçmişi bulunan Vefa Stadı'nın hem kulüp hem de taraftarlar için önemine dikkati çeken Bilik, "Kulübün tesis ve stat sorunu var. İstanbul'un göbeğinde harika bir arazimiz var. Buranın uzun süre kiralanması konusunda girişimlerimiz mevcut. Devletimiz arazi noktasında yardımcı olursa, bunu finanse edecek gücümüz var. Yeni bir stat ve tesis, başarılarımızın kalıcı olması için gerekli. Bu noktada devlet büyüklerimizin yardımlarını talep ediyoruz. Onların bize yardımcı olacakları konusunda inancımız tam." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın Süper Lig'e renk katacağının altını çizen Ümit Abdullah Bilik, "Takımımızın bu sene geldiği noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başkanımız Süleyman Hurma'ya da ayrı bir teşekkür etmem gerek. Burası ufak bir semt. Burada insanların bu takımla ilgili birliktelikleri çok uzun zamanlara dayanıyor. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Hepsi bu takımı kendilerinin bir parçası olarak görüyor ve mutluluk duyuyor. Geldiğimiz nokta rüya gibi bir şey. Hedeflerimizin içinde Süper Lig'de kalıcı olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek var. İnşallah emeklerimizin karşılığını yeni başarılarla taçlandırıp, bu güzide kulübümüzün hak ettiği yerde mücadele etmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karagümrük esnafı Süper Lig'de kalıcı olacaklarına inanıyor

Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde esnaflık yapan kırmızı-siyahlı taraftarlar, Süper Lig'de ses getireceklerine ve kalıcı olacaklarına inanıyor.

Terzi Emre Kahveci, köklü bir kulüp olduklarını belirterek, "Yıllardır olmamız gereken yeri zor yakaladık. Başkanımız Süleyman Hurma'nın kulübe ve semte olan inancının yanı sıra, taraftarımızın da desteğiyle çok şükür Süper Lig'e çıktık. Önemli olan Süper Lig'de kalıcı olmak. Camiasıyla, esnafıyla ve taraftarının desteğiyle Fatih Karagümrük'ün daha iyi yerde olacağına inanıyoruz. Stat problemimiz var. Başkanımızın bu problemi çözeceğine inanıyoruz. İyi transferler yapacağız. İnşallah Avrupa'da da başkanımızın belirlediği hedeflerle ulaşacağımıza, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'e 36 yıl sonra yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren börekçi Semih Çelebi ise, "Doğma büyüme Karagümrüklüyüz. Tüm kalbimizle takımımıza tam destek veriyoruz. Onurluyuz, gururluyuz, Karagümrüklüyüz. Takımımız Süper Lig'e çıktı. Gurur duyuyoruz. Başkanımız Süleyman Hurma yıllar önce, 'Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar. Çok güzel yerlere geleceğiz.' demişti. Tam destek verdik. Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Karagümrük bizim için başkadır, bir sevdadır. Karagümrüklü olunmaz, Karagümrüklü doğulur. Ölene kadar bu sevda devam edecek." açıklamasında bulundu.

Vefa Stadı'ndan ayrılmak istemiyor

Kırmızı-siyahlı takımın maçlarında amigoluk yapan seyyar satıcı Ümit Aktaş, iç saha maçlarının Vefa Stadı'nda oynanmasını istediklerini kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün büyük bir camia olduğunun altını çizen Aktaş, şunları söyledi:

"Bize bu güzel günleri yaşattığı için başkanımız Süleyman Hurma'ya çok teşekkür ederiz. Burada kötü günler de geçirdik ama 10 yıl içinde amatörden Süper Lig'e geldik. Bu güzel günleri hep beraber yaşadık. Çok mutluyuz. Süper Lig'de iyi bir takım kuracağımıza inanıyoruz. Kendi stadımızda oynamak istiyoruz. Bize devlet büyüklerimiz destek çıksın, yardımcı olsunlar. Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'na gittik, soğuk havalarda kötü günlerimiz oldu. Sonra stadımıza döndük. Rakiplerimiz pasif kaldı. Bizim büyük bir taraftarımız var. Burada rakip takımları baskı altına almamız daha kolay."

"Evimin balkonuna numaralı tribün diyorlar"

Vefa Stadı'nın kapalı tribününün karşısında bulunan bir apartmanda oturan Hüseyin Demirci, evinin balkonunun numaralı tribün olarak adlandırılmasının hikayesini şöyle anlattı:

"Karşı tarafta yer alan kapalı tribünden 'kırmızı-siyah' tezahüratı yapılıyor. İlk başta bunu anlamadık. Daha sonra bağırmamızı söylediler. Onlar siyah biz ise kırmızı dedik. Bu şekilde buranın adı numaralı tribün olarak kaldı. Burası 40 senelik bir bina. Bu balkondan sürekli maçları seyrediyoruz. Misafirlerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Salgın sürecinde seyircisiz oynanan maçlarda buradan takımı hep destekledik. Fatih Karagümrük bizim aşkımızdır. Başkanımız ve yönetimimiz özveriyle çalışıyor. Taraftar potansiyelimiz çok yüksek. Dünya'nın hiçbir yerinde bu şekilde bir stat yok. Ambiyansı ve tarihi var. İnşallah stadımız yenilendikten sonra burada daha güzel maçlar seyredeceğimize inanıyoruz."

"2026'da bu takımdan şampiyonluk bekliyoruz"

Karagümrük semtinde esnaflık yapan Mehmet Keskin, 1926 yılında kurulan kırmızı-siyahlı takımın 100. yılında şampiyon olmasını istediklerini dile getirdi.

Uzun yıllar önce kurdukları Süper Lig'e yükselme hayalinin gerçekleştiğini vurgulayan Keskin, "Biz semt takımıyız. Semt takımının böyle bir başarı kazanması bizi onurlandırdı. Yaşadığı semtte takımının maçını izlemek herkese nasip olmaz. Bunun ayrıcalığını yaşıyoruz. 'Selamün aleyküm, Karagümrük geldi.' diyoruz. Daha büyük başarılar istiyoruz. Avrupa neden olmasın? Takıma güveniyoruz. Halk onlarla beraber. Fatih Karagümrük Kulübü 1926'da kuruldu. 2026'da bu takımdan şampiyonluk bekliyoruz. Biz 100. yılda şampiyon olmak istiyoruz. Fatih'in torunları bunu bekliyor." ifadelerini kullandı.

Vefa Stadı'nın kırmızı-siyahlı taraftarlar için çok önemli olduğuna dikkati çeken Mehmet Keskin, "Maçların burada oynanması güzel olur. Ancak nerede oynanırsa oynansın takımı desteklemeye devam edeceğiz. Kulüp bizim, takım bizim, semt bizim. Asla yalnız gitmeyecekler. Bizim için evlerimizin camından maçımızı izlemek mükemmel olur. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynasak da takımı yalnız bırakmayacağız. Ancak aile ortamı olmayacak. Teyzemiz mutfakta yemeğini karıştırırken maçı izleyemeyecek. Evde de sahada da evlatları var. Biz böyle büyüdük. Böyle yaşadık. Karagümrük bambaşka bir yer." diyerek sözlerini tamamladı.