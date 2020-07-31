  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9748
  • Euro
    8,2983
  • Altın
    441,4600
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
ABD'li teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı
Vergi indirimlerinin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı
ATO Başkanı Baran'dan vergi indirimi değerlendirmesi
Fatih Karagümrük'te 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin sevinci
Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Fatih Karagümrük Süper Lig'de
Ayafosya Camii'nde sabah namazı kılındı
Bakan Albayrak'ın müjdesini verdiği vergi indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Afganistan'da bombalı saldırı
Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Sosyal Medya yasası yürürlüğe girdi
Kurban bayramı tatili başladı, TEM'de yoğunluk arttı
Ankara Ticaret Odası vergi indiriminden memnun: Bayram hediyesi oldu
Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi! Adana Demirspor penaltılarda yıkıldı
Vatandaş Kuşadası'na akın edince polis önlemleri artırdı
İtalya Sağlık Bakanı'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Veriler endişe verici
İstanbul'un göbeğinde asılmış halde bulundu
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi
Bakan Albayrak bayram öncesi müjdeleri sıraladı... KDV oranları değişti
Bakan Kurum'dan flaş uyarı: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
Kanadalı yargıç, başörtülü olduğu için davasına bakmadığı Müslüman kadından özür dileyecek
Koronavirüs için medyanın oyunu diyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Kovid-19 tespit e ...
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
31 Temmuz 2020 Cuma 06:58:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 06:58:00

Fatih Karagümrük'te 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin sevinci

Kaynak: AA

ABONE OL

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluğu kutluyor.

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluğu kutluyor.

Ankara'da oynanan final müsabakasını Vefa Stadı'na kurulan dev ekrandan takip eden Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Süper Lig'e yükselmeleriyle büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen taraftarlar, 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmelerini büyük coşkuyla kutladı.

Vefa Stadı'ndaki tribünlerde yerlerini alan yaklaşık 2 bin kırmızı-siyahlı taraftar, maç boyunca takımlarına destekte bulundu. Taraftarlar, 41. dakikada Çağrı Ortakaya'nın golüyle öne geçmelerinin ardından büyük sevinç yaşadı. Fatih Karagümrüklü taraftarlar, bu golü meşale yakarak ve şampiyonluk tezahüratlarında bulunarak kutladı. Müsabakanın 68. dakikasında Adana Demirspor'un Dibba ile beraberlik golünü bulmasıyla büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, maçın normal süresinin kalan bölümünde ve uzatmalarda takımlarına desteklerini sürdürdü.

İki takım da kalan sürede gol bulamayınca penaltı atışlarına geçildi. Bu süreçte kaleci Aykut Özer'in lehine tezahürat yapan taraftarlar, bu oyuncunun Adana Demirsporlu futbolcu Mehmet Uslu'nun penaltısını kurtarması ve şampiyonluğa ulaşmalarıyla çok büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonluğu meşale yakarak ve birbirlerine sarılarak kutlayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, daha sonra stattan ayrıldı ve kutlamalara Karagümrük sokaklarında devam etti.

14 yıl sonra mücadele ettiği TFF 1. Lig'de iyi bir performans sergileyen ve play-off'ların ardından adını Süper Lig'e yazdıran Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra bu kulvarda mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER