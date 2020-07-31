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31 Temmuz 2020 Cuma 00:05:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 00:05:00

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi! Adana Demirspor penaltılarda yıkıldı

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Fatih Karagümrük, 90 dakikası ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5'lik üstünlük kurdu ve Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçından en özel karelerAdana Demirspor-Fatih Karagümrük maçından en özel karelerAdana Demirspor-Fatih Karagümrük maçından en özel karelerAdana Demirspor-Fatih Karagümrük maçından en özel kareler

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Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor'u penaltılarda mağlup etti ve Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR(ilk yarı)

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

41. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45 2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Çağrı, Sabo, Darri, Sobiec

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