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12 Eylül 2020 Cumartesi 20:03:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 20:03:00

Fatih Karagümrük sahasında kazandı

Kaynak: AA

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

"İlk maçlarda bu mağlubiyetler eksiklerimizi görmek adına önemli"

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, kötü oynamadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, sezonun zor geçeceğini belirtti.

Sezonun ilk maçını oynadıklarını hatırlatan Gevrek, "Bugün iyi oynadık ama futbolda böyle sonuçlar var. Sezona her zaman iyi başlıyorduk ama bugün öyle olmadı. Sonu inşallah bizim için iyi olur. İlk maçlarda bu mağlubiyetler eksiklerimizi görmek adına önemli. Yapacağımız transferler var. 3-0 yenildik ama takımımızı iyi gördüm." ifadelerini kullandı.

Gevrek, 3. goldeki penaltının yanlış karar olduğunu düşündüğünü kaydetti.

İlk yarı

3. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında yapılan ortada meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Ahmed Ildız'in pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un şutunda, top az fakla auta çıktı.

22. dakikada 3 rakibini çalımlayan Hafez'in ortasında, cezası sahası içinde topa Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

35. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Herrera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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