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14 Aralık 2023 Perşembe 22:31:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 22:31:00

PFDK Faruk Koca ve Ankaragücü'ne verilen cezaları açıkladı!

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Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamada Koca, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası aldı.

Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamada Koca, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası aldı.

Faruk Koca'nın müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ve neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verildi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nün 5 resmi maçı seyircisiz oynamasına ve 2 milyon Türk Lirası para cezası ödemesine karar verildi.

Etiketler : spot süper lig hak mahrumiyeti ankaragücü ceza faruk koca
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