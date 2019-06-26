Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'ın Sırp yıldızı Aleksandar Mitrovic ve Kayserispor'un kanat oyuncusu Deniz Türüç'ün transferleri için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten sportif direktör Damien Comolli Fulham'a 2.5 milyon Euro kiralama ücreti teklif etti. Sırp golcüye de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret önerdi.

Sarı-lacivertliler Sırp golcüye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor, ancak satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olması nedeniyle görüşmeler sürüyor. Gelecek sezon daha ofansif bir orta saha oluşturmayı planlayan Fenerbahçe, orta alanın sağının yanı sıra hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesi nedeniyle Deniz Türüç'ü transfer etmek istiyor.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan ve sözleşmesinde "10 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Deniz Türüç için sarı-lacivertliler Kayserispor'a oyuncu takası + para önerdi. Fenerbahçe, Kayserispor'a Deniz Türüç için Barış Alıcı ve 3 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferiyle kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini de artırmayı planlıyor. (Yenişafak)