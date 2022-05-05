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05 Mayıs 2022 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 17:43:00

Evdeki suntayla başladı hedefi Avrupa'nın zirvesi

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde öğretmenlerinin hediye ettiği malzemeyle dart sporuna başlayan Ceylin Ataş, korona salgını döneminde evde bulduğu sunta malzemeye çizdiği boarda atış yaparak kendisini geliştirdi.

Öğretmenleri bir süre sonra Ataş'a gerçek bir board hediye etti. Başarısıyla belediye takımına ardından genç milli takıma seçilen Ataş, şimdi 11-17 Haziran'daki Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Gittiği turnuvalarda 29 madalya kazanan ortaokul öğrencisi Ceylin, milli takıma yükselip şimdi ülkemizi temsil edecek.

Ceylin, çiftçilik yapan ailesine küçükbaş hayvanların bakımında yardım ediyor.

Etiketler : ceylin denizli dart
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