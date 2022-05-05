Evdeki suntayla başladı hedefi Avrupa'nın zirvesi

Öğretmenleri bir süre sonra Ataş'a gerçek bir board hediye etti. Başarısıyla belediye takımına ardından genç milli takıma seçilen Ataş, şimdi 11-17 Haziran'daki Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Gittiği turnuvalarda 29 madalya kazanan ortaokul öğrencisi Ceylin, milli takıma yükselip şimdi ülkemizi temsil edecek.



Ceylin, çiftçilik yapan ailesine küçükbaş hayvanların bakımında yardım ediyor.

