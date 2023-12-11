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11 Aralık 2023 Pazartesi 10:55:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 10:55:00

Etnosporlar için Dijital Habitat Projesi

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Geleneksel spor ve oyunların ihyası ve bilinirliklerinin artırılması amacıyla faaliyetlerine devam eden Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) yeni projeler aracılığıyla katma değer üretmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen Expo 2023 Fuarı'nda Etnospor Deneyim Alanı'na Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla eklenen Dijital Habitat Projesi ile DEK, geleneksel değerleri dijital araçların sunduğu imkanlarla ziyaretçilerine deneyimletiyor.

Projenin temelini etnosporların felsefesini inşa eden değerleri dört temel elementle açıklamak oluşturuyor. Bu kapsamda,

Toprak (Gelenek): Geleneksel sporların köklerini ve geçmişini

Hava (Saygı): Saygı ve özenin ifadesi olarak Etnospora olan derin bağlılığı

Ateş (Dayanışma): Dayanışma, birlik ve beraberliği ifade eder, sporun insanları bir araya getirme gücünü

Su (Barış): Barışın ve uyumun sembolüdür, sporun kültürel farklılıkları bir araya getirme potansiyelini temsil ediyor.

27 Kasım- 21 Aralık tarihleri arasında, Kahramanmaraş'taki Etnospor Deneyim Alanı'nda ziyaretçilerini bekleyen Dijital Habitat Projesi geleneksel spor ve oyunların yeni nesillere daha efektif bir biçimde aktarılması hedefine hazırlanıyor.

Etiketler : dünya etnospor konfederasyonu etnaspor dijital habitat projesi
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