Etnospor'da Geleneğin İzi Söyleşileri

Geleneklerin ihyası çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, alan etkinliklerinin yanı sıra dijital platformlarında da gelenek kavramı etrafında yeni içerikler üretmeye devam ediyor.

Farklı Disiplinler Bir Arada

Konfederasyon bir süre önce başlatmış olduğu Geleneğin İzi söyleşilerinde geleneksel sporlar, oyunlar, sanatlar, gastronomi, müzik, edebiyat, tarih, sinema, felsefe ve psikoloji gibi alanlarda çalışan akademisyen, araştırmacı, yazar ve spor insanlarını konuk alıyor.

Alanında Uzman İsimler

Geleneğin İzi söyleşilerinde bugüne kadar kültür ve edebiyat alanında Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, yazar Beşir Ayvazoğlu ve Gökdemir İhsan, müzik alanında; Prof. Dr. Yalçın Çetinkaya, Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar, çocuk edebiyatı alanında yazar Melike Günyüz, psikoloji alanında klinik psikolog Gökhan Ergür, sinema alanında yönetmen Murat Pay, tarih alanında Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve kültür tarihçisi Dursun Gürlek, el sanatları alanında Serap Ekizler ve sporda at eğitmeni Janbi Ceylan Etnospor YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Uluslararası İsimlerden Geleneğe Katkı

Aynı zamanda 19 ülkede 21 kurumsal üyesi bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, İngilizce yayınlar yaptığı World Ethnosport Confederation kanalında da uluslararası isimleri konuk alıyor. Alman asıllı Axel Würz hobileri arasında bulunan güreş fotoğrafçılığı üzerinden geleneğe bakış açısını izleyicilerle paylaştı. Yine Japon asıllı Dr. Öğretim Üyesi Dr. Naoki Kayyim Yamamoto kendi ülkesindeki geleneklere dair paylaşımlarda bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu YouTube kanallarında Türkçe ve İngilizce yayınlarına devam edecek.