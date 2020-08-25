Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina Kovid 19'a yakalandı
Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği Arturo Mina'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği isimlerden Arturo Mina'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina ülkesinde Kovid-19 testine tabi tutuldu.
Test sonucu pozitif çıkan Mina, Erzurum'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.
Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.
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