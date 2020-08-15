Erol Bulut'un istediği forvet; Enner Valencia
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut'un forvet transferi için istediği isim belli oldu. Bulut'un Meksika takımlarından Tigres'te forma giyen Enner Valencia'yı istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Erol Bulut'un istediği forvet belli oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Erol Bulut, son olarak Tigres'te oynayan forvet Enner Valencia'nın transferini talep etti.
SADECE 2 GOL ATTI!
İsmi 2 yıldır Galatasaray ile anılan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'da 20 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Emelec, Pachuca, Everton ve West Ham United formaları da giyen tecrübeli futbolcunun peşinde Fransa ve Arap ülkelerinden de takımların olduğu belirtiliyor.
(TRT Spor)
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