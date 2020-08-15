Erol Bulut: Her maçı kazanmak için sahaya çıkarız

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan Erol Bulut, takımdaki eksikleri görme açısından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

"TABİİ ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

Bulut, antrenmanlara iyi bir şekilde başladıklarını dile getirdi.

"Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor. Bizim isteğimiz de bu. Her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiğimiz var. Önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp, daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. İlk maç için olumlu olduğumuzu söyleyebilirim."

"TEMPOMUZ İNŞALLAH İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE OLACAK"

Bulut, futbolcularının isteğinden memnun kaldığını anlattı.

"İyi bir başlangıç oldu. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. İnşallah her şey iyi gider."