Erdoğan'dan Başakşehir'e şampiyonluk tebriği

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.



''Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.''