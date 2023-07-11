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11 Temmuz 2023 Salı 12:47:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:47:00

Epilepsi hastası Korcan'ın hayali gerçek oldu

Kaynak: AA

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Bartın'da 3 yıl önce başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğuna uzanan özgül öğrenim güçlüğü (disleksi) rahatsızlığı da olan epilepsi hastası Korcan Bulut Özdemir, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

6 yaşında yakalandığı epilepsi hastalığı tedavisi sırasında disleksi tanısı da konan 15 yaşındaki Korcan, yaklaşık 3 yıl önce yüzme antrenörü annesi Tuğçe Kaplandeniz'in yönlendirmesiyle bu spora başladı. Kısa sürede bölgesel ve ulusal turnuvalarda başarıyı yakalayan Korcan, 150'yi aşkın madalya kazandı.

Başarılı sporcu, 8 ay önce de Antalya'da yapılan Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 7 birincilik ve 2 ikincilik elde ederek milli takım gelişim kampına katılmaya hak kazandı. Antrenmanlarını Ömertepesi mevkisindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda aralıksız sürdüren Korcan, ay-yıldızlı mayoyu giymeyi ve ülkesini uluslararası organizasyonlar başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Özdemir, AA muhabirine, milli takıma girmeye hak kazanmak çok istediğini söyledi. Antrenmanlarını düzenli şekilde yaptığını anlatan Özdemir, "İnşallah bu süreçte 2024 Paris Paralimpik Oyunlar için gerekli barajı geçerek, özel sporcularda ilk madalyayı almak, ilimizi ve ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

"OĞLUMUN RAHATSIZLIĞI YÜZME SAYESİNDE GERİLEDİ"

Özdemir'in annesi ve aynı zamanda antrenörü Tuğçe Kaplandeniz de oğlunun küçükken geçirdiği epilepsi hastalığıyla kendilerini zorlu sürecin beklediğini fark ettiklerini söyledi.

Kaplandeniz, sosyalleşmesini sağlamak için çocuğunu yüzme sporuyla tanıştırdığını aktararak, "Oğlumun rahatsızlığı yüzme sayesinde geriledi ve şu an öncekine göre iyi durumda. Yine bu hastalığa bağlı çeşitli hastalıkları da vardı, yüzme sayesinde hepsini atlatmış vaziyetteyiz." diye konuştu.

Oğlunun yüzmede çok güzel ivme yakaladığına değinen Kaplandeniz, "İlimize de ilk Türkiye şampiyonluğunu getirdi. Şu an hedefimiz, ilk önce milli takıma girmek, sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak. İnşallah da paralimpikte ilk madalyayı getirmesini de bekliyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaplandeniz, oğlunun başarısının diğer engelli bireyleri de cesaretlendirdiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : YÜZME BARTIN ÖZEL SPORCU
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