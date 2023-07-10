Engelli milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da 2 birincilik kupası kazandı
Kaynak: AA
Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Almanya'da düzenlediği 6. Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, gross kategorisinde ve net kategorisinde birincilik kupalarının sahibi oldu.
Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Verden Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülkeden 6'sı kadın toplam 89 sporcu yer aldı.
Şampiyonada Türkiye'yi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Mehmet Kazan, gross kategorisinde toplamda 146 (+2), net kategorisinde ise toplamda 146 skor elde ederek birincilik kupalarını kaldırdı.
- MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı
- Yusuf Can Zeybek, altın kemeri bırakmak istemiyor
- Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi
- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon için iddialı
- Beş yıl önce başladığı yüzmeyle hayatı değişen Yiğit Yeşilyurt'un hedefi milli takım
- Yılport Samsunspor, şampiyonluğu getiren oyun kurgusunu geliştirip mücadele etmeye hazırlanıyor