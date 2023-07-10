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10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:39:00

Engelli milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da 2 birincilik kupası kazandı

Kaynak: AA

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Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Almanya'da düzenlediği 6. Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, gross kategorisinde ve net kategorisinde birincilik kupalarının sahibi oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Verden Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülkeden 6'sı kadın toplam 89 sporcu yer aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Mehmet Kazan, gross kategorisinde toplamda 146 (+2), net kategorisinde ise toplamda 146 skor elde ederek birincilik kupalarını kaldırdı.

Etiketler : golf türkiye golf federasyonu avrupa engelliler golf birliği
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