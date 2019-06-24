'Engelleniyoruz'

GÜNEŞ

■GALATASARAY’DA şampiyonluk kutlamaları son sürat devam ediyor. Antalya Galatasaraylılar Derneği, 22'nci şampiyonluğunu kutladı. Kutlamaya başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 'Harem 1' adlı gezi teknesinde gerçekleştirilen kutlamalara Cengiz’in konuşmaları damga vurdu. Başkan Cengiz, onlarca maçta ceza yediklerini ve sürekli önlerine engeller çıkartıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

TARİHİN EN AĞIR CEZASINI YEDİM

■“TARİHİN en ağır cezalarından birini, 3 kere toplamda 150 gün cezayı ben yedim. Sakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim. Öyle engeller düşünün ki, kuruluşumuzdan bugüne sürüp duruyor bu engeller. Bizim önümüze her gün, her saat hiç ummadığımız engeller çıkıyor. Bu engeller arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Siz taraftarların desteğinizle biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Burada taraftarlarımızın desteği çok önemli.”

GEDİK TEDİRGİN OLDU

■ KUTLAMA gecesinde sahne alan şarkıcı Ömür Gedik, şampiyonluk pastasının kesimi sonrasında kendisine yemesi için bıçakla ikram edilmesi nedeniyle tedirginlik yaşadı. Bıçağın ucunda duran pasta dilimini ısıran Gedik'in tedirgin tavrı dikkat çekti. Gecede futbolcuların imzalarının bulunduğu Sofiane Feghouli'nin 89 numaralı forması da açık arttırmayla satıldı. Artırmayı, Okan Noyan adlı taraftar 9 bin TL vererek kazandı.