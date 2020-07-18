Engel atlama binicilik yarışmalarında 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Türkiye Binicilik Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün ve yarın İstanbul, Ankara ve Antalya'da engel atlama binicilik yarışmaları düzenliyor.

Federasyondan alınan bilgiye göre, İstanbul, Ankara ve Antalya'da 18-19 Temmuz tarihlerinde iki gün düzenlenen binicilik engel atlama yarışmalarıyla hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde şehit düşenler anılıyor.

Engel atlama yarışları, illere göre farklılık göstermesine karşın 10 kategoride 50, 70, 85 ve 95 santimetre ile 1 metre 10 santimetre yüksekliklerinde yapılıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu, yarın son yarıştan sonra dereceye giren binicilik sporcularına 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kupalarını takdim edecek.