14 Haziran 2019 18:42 | Cuma
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Fenerbahçe'de transferde son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı.
Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci başkan Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
(TRT Spor)
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