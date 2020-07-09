Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle sadece takımını yenilgiden kurtarmadı, adını da tarihin altın sayfalarına yazdırdı. 40 yaşındaki yıldız, performansıyla 'Bir sezon daha oynar' yorumlarının yapılmasına neden olurken, Süper Lig tarihinde 4 farklı 10 yılda gol atabilen tek oyuncu oldu. 1990, 2000, 2010 ve 2020'de fileleri havalandıran Emre, Süper Lig tarihine geçti.

İlk deplasman maçına Galatasaray formasıyla Ankaragücü karşısında çıkan tecrübeli yıldız, son deplasman maçını da yine Ankara'da bu kez Gençlerbirliği karşısında oynadı.

İLK GOLDEN SON GOLE 8164 GÜN

40 yaşındaki oyuncunun ilk golüyle son golü arasında tam 8164 gün (22 yıl 4 ay 8 gün) fark bulunuyor. G.Birliği karşısında tarihe geçmesiyle ilgili olarak esprili bir yanıt veren ve "2030'da gol atamayacağımdan eminim" diyen Emre Belözoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol Direktörü olarak, futbola hizmet etmeye devam edecek. Belözoğlu'nun futbolcu olarak ortaya koyduğu başarıyı yönetici olarak hangi boyuta taşıyacağı merak konusu.

25 SEZON 8 TAKIM

Profesyonel kariyerine G.Saray'da başlayan Emre, geride kalan 25 sezonda İngiltere'den İspanya'ya 8 takımda forma giydi.

TÜRKİYE'NİN İBRAHİMOVİC'İ

Kendine özgü açıklamalarıyla her zaman gündem olan 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, Milan'ın Juventus'u 4-2 yendiği maçta "Ben hem başkan hem teknik direktör hem de futbolcuyum ancak bana yalnızca futbolcu olarak para ödüyorlar" dedi.

Bu sözler akıllara Emre'yi getirdi. 40 yaşındaki yıldız da futbolunu oynuyor, saha kenarında teknik adam gibi çalışıyor. Gelecek sezonun kadrosu için de transfer yapıyor.