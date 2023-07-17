Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.
- 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup etti
- Djokovic'ten Wimbledon şampiyonu Alcaraz'a övgü
- Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
- Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında yarın Sturm Graz ile karşılaşacak
- Türk sporunun "yüz akı" kadın voleybolu uluslararası başarılarını sürdürüyor
- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda geri sayım sürüyor