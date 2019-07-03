Eliaquim Mangala'nın Beşiktaş'a imza atması bekleniyor

34 haftalık lig periyodunu tekrar analiz eden ve bu süreçte yenilen toplam gol sayısını (46) çok fazla bulan teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki sıkıntıyı mutlaka gidermek istiyor. bunun yolu da transferden geçiyor. Avcı, Vida'nın yanına sol ayaklı bir stoper düşünürken, menajerler tarafından Eliaquim Mangala ismi önerildi.

Geçen sezon da gündemde olan 28 yaşındaki stoperin kartal olma ihtimali bu kez çok daha fazla. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Manchester City, geçen sezon Premier Lig'de hiç oynamayan Fransız savunmacıyı kesinlikle kadroda düşünmüyor ve cüzi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeyi planlıyor.

3 MİLYON EURO

Mangala'nın en azından 3 milyon Euro'luk yıllık garanti ücretinden kurtulmayı hedefleyen Manchester City, Fransız stoper ile Beşiktaş'ın anlaşmasını bekliyor.

Kartal'ın Mangala'ya 2 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Şimdi gözler 1.87'lik savunmacının vereceği karara çevrildi.

(Fanatik)