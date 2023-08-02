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02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:30:00

Efeler ve Sultanlar Ligi'nde "Fair Play Yeşil Kart Uygulaması" başlıyor

Kaynak: AA

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), sporcuların fair play değerlerine uygun davranmalarını amaçlayan "Fair Play Yeşil Kart Uygulaması"nın, yeni sezondan itibaren AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde hayata geçirileceğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Mersin'de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası'nda denemesi yapılan "Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi", 2023-2024 sezonundan itibaren Türkiye'nin en üst liglerinde de uygulanmaya başlanacak.

TMOK Fair Play Komisyonu tarafından davranış dalında "Şeref Diploması" ödülü almaya hak kazanan bu uygulama ile Türkiye'nin en başarılı olduğu takım sporu voleybolda sadece müsabakalardaki performansların değil, ahlaki değerlerin ve spor ruhuna uygun karakterlerin de sahaya yansıması fazlalaşmış olacak.

Birçok ülkedeki resmi spor organizasyonlarınca tanınan Fair Play Yeşil Kart Uygulaması, sporcuların ve takımların adil ve dürüst davranışlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uygulama kapsamında oyun içinde gerçekleşen hatalarda Görüntülü Değerlendirme Sistemi'ne gidilmeden önce takım mensupları, hatanın tespit edilmesinde hakemlere yardımcı olmak amacıyla yapacakları beyanlarda, karşılaşmanın başhakemi tarafından yeşil kartla ödüllendirilecek.

Yeşil kart gösterilen hareketler puanlandırılacak ve en çok yeşil kart görerek sayı toplayan, ilk üç takım/takım mensubu, TVF tarafından ödüllendirilecek.

Fair Play Yeşil Kart Uygulaması'nın esasları, 2023-2024 sezonu öncesi ayrıca duyurulacak.

Etiketler : fair play yeşil kart uygulaması voleybol türkiye voleybol federasyonu
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