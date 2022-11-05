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05 Kasım 2022 Cumartesi 20:51:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 20:51:00

Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'da yarışıyor

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesi belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen "MLO Strongman Champions League" yarışları başladı.

Halka açık alanda 100, 110, 120, 130 kiloluk "Türk Mermer Blok" kaldırma yarışında, 4 bloğu en iyi zamanda kaldıran Litvanya'dan Aivars Smaukstelis birinci oldu.

Yarışın "Türk Güç Kayaları" adlı ikinci etabında ise sporcular, 160, 170, 190 ve 210 kiloluk kayaları en hızlı şekilde hazırlanan yerlere koymaya çalıştı.

Bu kategoride de Litvanya'dan Aivars Smaukstelis birinciliği elde etti.

"117 ülkede televizyonlardan yayınlanıyor. 1 milyar kişiye ulaşıyor"

Organizatör Şükrü Cimrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya'da yapıldığını söyledi.

Ligin 2008'den beri 13 ülkede 16 yarıştan oluştuğunu anlatan Cimrin, "117 ülkede televizyonlardan yayınlanıyor. 1 milyar kişiye ulaşıyor. Bu nedenle bizim için önemli bir tanıtım aracı. Bugün çok güzel bir havada dünyanın en güçlü 12 sporcusu bugün ve yarın dünya şampiyonu olmak için yarışacaklar." dedi.

"Yarın tır çekme, araç kaldırma, tekerlek kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme yarışlarını yapacağız." diyen Cimrin, şu ifadeleri kullandı:

"Burada insanın fiziki sınırlarını zorlayan görsel bir şov sunuyorlar. Onurluyuz. Dünya finallerini Alanya'da yapıyoruz. 13 ülkenin son ayağı Türkiye'de. Alanya Belediyesi'ne ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz."

Etiketler : Dünyanın en güçlü sporcuları alanya türkiye
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