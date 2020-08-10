  • BIST
    1075.52
  • Dolar
    7,2463
  • Euro
    8,5154
  • Altın
    472,6780
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy'den Belarus'a diyalog çağrısı
Başkan Erdoğan, Kabinesi Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Dünya Tekvando Federasyonundan önemli kararlar
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Gerginliği artıran taraf Yunanistan'dır
Trump'ın kararı sonrası hisseler coştu
İran'dan Kovid-19 rakamlarının gizlendiği iddialarına yalanlama
Tartıştığı sevgilisini benzin döküp yaktı!
Şehitlerimizi uğurladık
Riva'daki kritik zirve sona erdi
Voleybolda fikstür belli oldu
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti
Lübnan Başbakanı Diyab'a istifa baskısı
Türk F-16'ları ile Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat! TurAz Kartalı 2020 devam ediyor
Endonezya'da yanardağ uyarısı
Emre Gönlüşen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 166 bine dayandı
Antonio Banderas koronavirüse yakalandı!
Lübnan'ı açık açık tehdit etti: Yeni bir savaşa hazırız
Güney Kore'de sel felaketi: 42 ölü
Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Almanya'nın Akdeniz'de kör ve sağır siyaseti
Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Lübnan'da kriz devam ediyor: Maliye Bakanı istifa etti
10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:27:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:27:00

Dünya Tekvando Federasyonundan önemli kararlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Tekvando Federasyonu (WT), koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Yönetim Kurulu, Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu ve WT denetçisi Ali Sağırkaya da katıldı.

Toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kıta elemesini gerçekleştirmeyen Avrupa ve Asya kıtaları için 2021 yılı haziran ayına kadar süre verilmesi kararı alındı.

Ekim ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ise iptal edildi. Bir sonraki şampiyonanın 2022 yılında aynı yerde yapılacağı açıklandı.

2020 yılı içinde WT tarafından düzenlenen antrenör kursuna katılan antrenörlerin uluslararası sertifikalarının süresinin ise bir yıl uzatılarak, 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Sporcuların olimpik puanlarının kıtalar arasında adil bir şekilde korunması için çalışma yapılacağı alınan kararlar arasında yer aldı.

Aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final müsabakalarının yapılıp yapılmayacağına ise koronavirüs salgınının seyri takip edilerek ekim ayında yapılacak toplantıda karar verileceği duyuruldu.

Toplantıda, WT tarafından kasım ayı içerisinde on-line poomse şampiyonası düzenlenmesi kararı da alındı.

WT'nin bir sonraki yönetim kurulu toplantısı, 5 Ekim'de yine video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. 6 Ekim tarihinde ise aynı yöntemle olağan genel kurul yapılacak. WT'nin ilk yüz yüze toplantısının ise 2021 yılı nisan ayı içinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılması planlanıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER