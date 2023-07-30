Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak
Kaynak: AA
Milli okçular, Almanya'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Başkent Berlin'de gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışları yapılacak.
Eleme müsabakalarının 1 Ağustos'ta başlayacağı organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.
Olimpiyatlara kota vermesi açısında ayrıca önem taşıyan Dünya Okçuluk Şampiyonası, 6 Ağustos'ta sona erecek.
Türkiye'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:
KLASİK YAY
Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar: Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Fatma Maraşlı
MAKARALI YAY
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel
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