Milli sporcudan İstanbul'da altın madalya

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda finalde Kazak boksör Alua Balkibekova'yı yenerek şampiyon olan Ayşe Çağırır, madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir hazırlık sürecinin sonucunu aldığını aktaran milli boksör, "Çok mutlu ve gururluyum. Heyecandan dolayı konuşmakta bile zorlanıyorum. Hala o anı yaşıyorum. Zor bir mücadele verdim. Uzun bir süreç geçirdik. Yaklaşık 6 aydır kamptaydık. Sakatlıklarımız, ağladığımız veya güldüğümüz günler oldu ama hepsine değdi. Bu emekleri taçlandırdık. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Bu altın madalyayı ülkeme armağan ediyorum." diye konuştu.

Antrenörü İsa Daştan'a teşekkür eden Ayşe, "Beni yetiştiren antrenör İsa Daştan ile çok savaştık, mücadele verdik. Düştük kalktık ama en sonunda bu zaferi kazandık." ifadelerini kullandı.

"İnancın, vazgeçmemenin, doğru çalışmanın sonucunu Ayşe bize gösterdi"

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi.

Yiğit, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 48 kilo finalinde Ayşe Çağırır'ın Kazak boksör Alua Balkibekova'yı mağlup ederek altın madalya kazandığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada toplam 5 sıklette final maçına çıkacaklarını aktaran Yiğit, "Bugün bir tane finalimiz vardı. Çok şükür kazandık. Ekip olarak inandık. İnancın, vazgeçmemenin, doğru çalışmanın sonucunu Ayşe bize gösterdi." dedi.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Yiğit, "Bu başarının tesadüf olmadığını biliyorum. Bunu bekliyordum. Bundan sonraki finallerimizin de böyle geçeceğini düşünüyorum. Bize destek olan federasyon başkanımıza, çalışanlarına, kulüp başkanlarımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Onlar bize inandı. Biz de gereğini yaptık. Bu madalyayı tüm halkımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan ise milli sporcuların 4 finale daha çıkacağını belirterek, "Ayşe Çağırır, bu Dünya Şampiyonası'nda açılışı yaptı. İnşallah devamı gelecek. Yarın akşam tüm vatandaşlarımızı Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde davet ediyoruz. Bizler inandık. Çocuklarımız da bizlere inandı. Bu başarıyı ülkemize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda hediye ediyoruz. İnşallah diğer sporcularımız da yarın İstiklal Marşı'mızı okutacak." şeklinde görüş belirtti.

İlk raundu kaybetmelerine rağmen ümitsizliğe kapılmadıklarını aktaran Daştan, "Ben sporcuma inanıyordum. Buralara aşama aşama geldik. İlk raundu kaybettiğini hissedince sonraki iki raundu rakibine dar getirdi ve kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayşe Çağırır etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaşatan milli sporcumuz Ayşe Çağırır'ı yürekten kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli boksör Ayşe Çağırır'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Çağırır'ı gönülden kutluyor, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde milletçe bizlere yaşattığı gurur için kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarihi başarılara imza atıyor. Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Ayşe Çağırır, dünya şampiyonluğuna ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Ayşe Çağırır'ı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, şampiyonada madalya mücadelesi veren bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."