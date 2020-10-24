  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump ABD Başkanlık seçimleri için kime oy verdiğini açıkladı
Altın fiyatları yükseldi, dolandırıcıların iştahı kabardı! Yeni yönteme dikkat
Antalya'da pes dedirten yolculuk
İstanbul'da sahte içki ele geçirildi! Tam 3,5 ton
Kayıp olarak aranıyordu... Yaşlı adam boş arazide yaralı halde bulundu
Haydut Ermenistan'ın bakanı, propaganda için çıktığı canlı yayında rezil oldu
Dünya Şampiyonları Spor Şehri Sakarya'da
Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının test uçuşlarının devam ettiğini açıkladı
İhanet anlaşmasıyla İsrail, BAE'nin milyarlarca dolarını kazanacak!
Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik
Eddie Newton: Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
İran'dan Fransa'ya sert tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz
Başkan Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Slovenya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BM'ye çağrı: İşgallere ve ölümlere sessiz kalmayın
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyoruz
ABD'li astronot Rubins başkanlık seçimleri için oyunu uzaydan kullandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Başkan Erdoğan'dan BM'ye mesaj! Daha demokratik insan odaklı yapıya kavuşmalı
Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç taburcu edildi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 6 ölü
Azerbaycan ordusu ele geçirdi! Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verildi
24 Ekim 2020 Cumartesi 16:44:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 18:32:00

Dünya Şampiyonları Spor Şehri Sakarya'da

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası büyük bir heyecanla Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan “2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına 30 ülkeden 104, ülkemizden de bisiklet sporuna gönül veren yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katılıyor. Şampiyona için özel olarak hazırlanan dünyanın sayılı Avrupa’nın ise en iyi bisiklet vadisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sporcular 180 dönümlük bir arazide şampiyonluk için mücadele ediyor. Antrenman turlarının ardından başlayacak yarış 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

BİSİKLET SEVERLER GRAN FONDO SAKARYA’DA

Dünya şampiyonasının yanı sıra 28.000 metrekare alanda kurulan Expo Sakarya ile kurumsal firmalar farklı etkinliklerle Sakaryalılarla buluşurken, bir bisiklete sahip 7’den 77’ye tüm amatör bisikletçilerin katıldığı Gran Fondo Sakarya renkli görüntülere sahne oldu. Kısa parkur ve uzun parkur olmak üzere gerçekleştirilen halk maratonuna toplam 203 yarışçı katıldı. Gran Fondo Sakarya’da dereceye girenlere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ödüllerini takdim etti.

SAKARYA SİZİN EVİNİZ DÜNYA MİSAFİRİMİZ

Ülkemiz için büyük önem taşıyan uluslararası bir organizasyona pandemi döneminde en üst seviyede tüm tedbirler alınarak ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında: ‘‘Görüldüğü ve bilindiği gibi dünyanın en modern ve en profesyonel tesisinde birlikte bulunuyoruz. İçerisinde bulunan pek çok sosyal tesisi ile gün boyu vatandaşlarımızın kullanımına açık olan tesisimizde şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. Güvenliği son safhaya çıkartmış durumdayız. Her türlü sağlık tedbirlerini almış bulunmaktayız. 30 ülkeden şehrimize gelen, 104 sporcumuzu en iyi şekilde ağırlayacağız. Yarışmacılarımıza ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sakarya dünyaya açıldı, dünya Sakarya ile buluştu. Dolayısıyla dünyayı buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yarışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sakarya sizin eviniz dünya misafirimiz’’ diyerek sözlerini sonlandırdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ayrıca “Sakarya’nın dünyada bisiklet dostu olan 13. il seçildiğinin müjdesini verdi.”

Basın toplantısına katılan Türk Motosiklet Yarışçısı Milli Gururumuz, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise: ‘‘Yıllardır Dünya Şampiyonalarında yarışan bir sporcu olarak, Sakarya’da böyle bir organizasyonun yapılmasına en çok sevinen isimlerden biriyim. Hem şehrimizin, hem de ülkemizin tanıtımı anlamında çok büyük önem arz ediyor. Biz sporcular olarak gittiğimiz farklı ülkelerde, şehirlerde o ülkenin güzelliklerini ve insanlarını tanıyabiliyoruz. Sakarya şehri olarak bu kadar güzel bir tesis olmasının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Genç sporcuların dünya şampiyonalarına çıkabilmesi için böyle tesislere ihtiyacımız var. Gençlerimizin hayal kurmasını ve bu hayallerini gerçekleştirebilmesini istiyoruz. Yarışların güzel geçmesini umuyorum. ‘‘ ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan UCI Off-Road Yöneticisi Simon Burney de: “Böyle bir dönemde şampiyonada derece alan sporcuların burada olmasının ve bu şampiyonayı burada yapabilir kılmanın oldukça önemli olduğunu belirtti. Sakarya’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin öneminden bahseden Burney, çocukların güvenli bir alanda spor yapabiliyor olmalarına ve çocuklarımızın dünya şampiyonasına katılan sporcularla bir araya gelişinin önemini vurguladı”.

Toplantının ardından Milli Sporcumuz Birkan Polat’ın motosikleti ile gerçekleştirdiği muhteşem gösteri izleyicilere görsel bir şölen yaşatırken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Motosiklet Yarışçısı Milli Gururumuz, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Milli Sporcumuz Birkan Polat ve Toprak Razgatlıoğlu’nun gerçekleştirdiği sembolik motosiklet yarışı da izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dünya Şampiyonası Startı Erkekler Kategorisi 25 Ekim Pazar günü saat 12.00’da, Dünya Şampiyonası Startı Kadınlar Kategorisi ise saat 12.30’da başlayacak. Erkekler ve kadınlar kategorisindeki yarışların ardından kategorilerinde derece elde eden yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER