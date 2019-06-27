Douglas’ın yeni rotası Beşiktaş

GÜNEŞ

■ TRANSFERDE Temmuz’da atağa kalkacak olan Beşiktaş, sol bek Umut Meraş’ın ardından sağ bek mevkisi için de harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor’da kiralık olarak oynayan Douglas Pereira dos Santos ile söz kesti. Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek olan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun da Beşiktaş’ta forma giymek istediği ifade edildi.

TÜRKİYE’YE UYUM SAĞLADI

■ SİVASSPOR’DA başarılı bir performans gösteren Douglas, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyip 3 gol atarken 7 de asist yaptı. Türkiye’ye tam olarak uyum sağlayan Sambacı’nın, “Artık Türkiye’ye alıştım. Sivas’ta çok güzel bir ortam yakaladım. Türk insanını ve futbolunu seviyorum. İstanbul’un büyük takımlarından birinde şampiyonluk için oynamak istiyorum. Gelen teklifleri değerlendireceğim” dediği öğrenildi.