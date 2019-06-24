Dorukhan gider Azubuike gelir

GÜNEŞ

■ Daha önce Udinese’nin 9 milyon euro önerdiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Milan’ın 11 milyon euro + 3 milyon euro başarı bonusu şeklinde bir teklif sunduğu öğrenildi. Üst üste gelen tekliflerden sonra kafası karışan milli futbolcunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi. Dorukhan’ı iyi bir rakama satmak isteyen yönetim, yerini ise geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı Azubuike’yle doldurmayı planlıyor.