Diego Costa Süper Lig'e geliyor
Karagümrük teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdikten sonra flaş transfer girişimlerine devam ediyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile görüştüğü öğrenildi.
SÜLEYMAN HURMA, DIEGO COSTA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma'nın Costa'nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
ÇİN'E GİTMEDİ
Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa'nın, Karagümrük'e vereceği yanıt merak konusu.
LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR
İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da oynayan Costa'nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.
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