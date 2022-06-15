Diego Costa Süper Lig'e geliyor

Takımı dünyaca ünlü teknik adam'ya emanet eden, dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunuyor. Kırmızı-Siyahlılar, bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı. Hedefteki isim, adı yıllardır Süper Lig'in devleriyle anılan...

SÜLEYMAN HURMA, DIEGO COSTA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma'nın Costa'nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

ÇİN'E GİTMEDİ

Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa'nın, Karagümrük'e vereceği yanıt merak konusu.

LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da oynayan Costa'nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.