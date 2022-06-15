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15 Haziran 2022 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 09:51:00

Diego Costa Süper Lig'e geliyor

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Karagümrük teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdikten sonra flaş transfer girişimlerine devam ediyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile görüştüğü öğrenildi.

Takımı dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo'ya emanet eden Karagümrük, dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunuyor. Kırmızı-Siyahlılar, bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı. Hedefteki isim, adı yıllardır Süper Lig'in devleriyle anılan Diego Costa...

SÜLEYMAN HURMA, DIEGO COSTA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma'nın Costa'nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

ÇİN'E GİTMEDİ

Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa'nın, Karagümrük'e vereceği yanıt merak konusu.

LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da oynayan Costa'nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.

Etiketler : Andrea Pirlo aragümrük Diego Costa
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