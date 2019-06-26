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26 Haziran 2019 11:39 | Çarşamba

Diagne'nin Almanya, İspanya ve İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı

Adı sık sık Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Mbaye Diagne'nin Almanya, İspanya ve İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 aydır Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ve Al Shabab ile adı anılmasına rağmen transferi için henüz resmi bir adım atılmayan Mbaye Diagne için Galatasaray’a sürpriz bir teklif geldi. TM Dijital Haber'den Levent Gültekin'in haberine göre; Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro bedel ödenerek alınan ve 30 gol atmasına rağmen Fatih Terim’in gözüne giremeyen tecrübeli futbolcu için Stoke City’nin Ndiaye + 5 milyon Euro önerdiği ortaya çıkarken, sarı kırmızılı kulübün bu teklifi düşünmek için süre istediği belirtildi.

DİAGNE STOKE CİTY'E GİDEBİLİR

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship’i 16.sırada bitiren Stoke City gol yollarında büyük bir problem yaşarken, İngiliz yöneticilerin bu sorunu çözmek için Galatasaray’dan Diagne’yi istediği ifade edildi. Ligde Bolton Wanderers’tan (29) ve İpswich’ten (36)  sonra en az gol atan üçüncü takım olan Stoke City (45) Diagne transferiyle kadrosunu güçlendirmek isterken, Senegalli futbolcunun Suudi Arabistan haricinde İngiltere, Almanya ve İspanya’dan da taliplerinin olduğu bildirildi.

MENAJERİ AÇIKLADI: 3 ÜLKEDEN TEKLİFLER VAR

27 yaşındaki milli futbolcunun menajerinin verdiği bilgiye göre; Diagne İngiltere, Almanya veya İspanyol kulüplerinden bir tanesini seçip transfer olacak.

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