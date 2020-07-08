Diagne, saçını sarı kırmızıya boyattı

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.



Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, bu kez takımdan ayrılmaya niyeti yok.

SAÇLARINI DA BOYATTI

Sık sık Galatasaray'a döneceğini ve kendisini sarı-kırmızılı kulübe ait hissettiğine dair açıklamalarda bulunan Diagne, son yaptığı hareketle ise bunu adeta ispatladı.

Senegalli golcü, saçlarını sarı-kırmızılı renklere boyattı ve aktif olarak kullandığı kişisel Instagram hesabından bu kareyi paylaştı.