Diagne’nin yerine üç aday
Mbaye Diagne için Suudi ekibi Al Nassr ile anlaşan Galatasaray, Senegalli golcünün yerine kadrosuna katmak istediği isimleri belirledi. Listenin başında Falcao bulunuyor. 2 ve 3. sırada Aboubakar ile Tetteh var.
GÜNEŞ
■ UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayan Galatasaray’da ilk yolcu Mbaye Diagne oluyor… Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile bonservis konusunda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Bu konunun da çözüme kavuşmasının ardından transfer resmen açıklanacak ve Aslan’ın kasasına 16 milyon euro girecek.
İLK HEDEF KOLOMBİYALI
■ BİR yandan Diagne’nin transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan ise Senegalli oyuncunun yerine transfer edeceği isimlerle görüşüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in listesinin ilk sırasında ise Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yer alıyor… 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle dirsek teması devam ediyor. Anlaşma sağlanamaması halinde ise rota Aboubakar ve Tetteh’e dönecek. Bu üç golcüden biri Diagne’nin yerine transfer edilecek.
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