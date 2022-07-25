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25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:25:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:25:00

Devletin korumasındaki okçu Sena Sönmez'in milli takım hayali

Kaynak: AA

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Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM) Çocuk Evleri'nde kalan 16 yaşındaki Sena Sönmez, okçulukta elde ettiği başarılarla milli formayı giymek istiyor.

Devlet koruması altındaki Sena, 3 yıldır ÇEKOM Çocuk Evleri'nde kalıyor.

Kaldığı çocuk evinde okçuluk yeteneği keşfedilen Sena, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan spor kulübünün lisanslı sporcusu oldu.

Kulübünde 2 yıldan bu yana çalışmalarıyla okçulukta büyük ilerleme kaydeden Sena, kentte düzenlenen turnuvalarda dereceler elde etti.

Sena, son olarak 15-17 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilen ve 15 ülkeden 580 sporcunun katıldığı 1. Uluslararası Akıncılar Geleneksel Okçuluk Turnuvası'nda kategorisinde üçüncü oldu.

Yeni hedef milli takım

Antrenmanlarına aralıksız devam eden Sena, milli takım hedefi için ter döküyor.

Sena Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır okçuluk sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Kaldığı kurumda tanıştığı okçuluğu çok sevdiğini anlatan Sena, "Okçuluk zor, herkesin yapabileceği bir spor değil. Ben de zoru başarabilmeyi seven bir insanım. Zor da olsa ata sporumuz olduğu için okçuluğu tercih ettim." dedi.

Sena, kendisine destek veren Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'e, ÇEKOM'a, arkadaşlarına ve hocalarına teşekkür etti.

Her zaman hedefi 12'den vurabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Sena, "Şu an yarışmalara hazırlanıyorum. İleride milli takıma girmeyi ve üniversite bitirdikten sonra da antrenör olmayı çok istiyorum." diye konuştu.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de çocukların akademik başarıların yanında sportif faaliyetlerini de yakından takip ettiklerini söyledi.

Kurum olarak badminton, futbol, voleybol, okçuluk, yüzme ve masa tenisi branşlarının olduğu bir spor kulübü kurduklarını belirten Özer, Sena'nın da bu kulüpte okçuluk alanında antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Özer, Sena'nın başarılarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Geleneksel ve Atlı Okçuluk Antrenörü Emel Özdeş ise Sena'nın elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Etiketler : Sena Bursa 1. Uluslararası Akıncılar Geleneksel Okçuluk Turnuvası
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