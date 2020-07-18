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18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23:00

Dev derbide golcülerin rekabeti yaşanacak

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Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'de golcü oyuncular Burak Yılmaz ve Vedat Muric, derbi maçta takımlarının en önemli gücü olacak.

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'de gözler golcü oyuncular Burak Yılmaz ile Vedat Muric'in üzerinde olacak.

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz, bu sezon 24 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric ise görev aldığı 31 lig maçında 15 kez gol sevinci yaşadı.

BURAK YILMAZ GOLLE DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz, gollerine derbiyle dönmek istiyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşma olan Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol atamayan Burak, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı ise forma giyememişti.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, forma giymesi ve gol atması durumunda bu sevinci 2 maçın ardından yeniden yaşayacak.

BU SEZON DERBİLERDE GOLÜ YOK

Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.

Bu sezon Beşiktaş'ın ilk derbisi olan ve Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DERBİ ŞANSIZLIĞINI GEÇEN SEZON KIRDI

Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY FORMASIYLA 2 DERBİ GOLÜ

Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

FENERBAHÇE, MURİC'E GÜVENİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, bu sezon Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takımda istikrarlı bir şekilde görev yapan Muric, ligde oynanan 32 maçta 2'si sonradan olmak üzere 31 maçta forma giydi.

26 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 15 gol kaydetti.

DEPLASMANDA DAHA SUSKUN

Vedat Muric, bu sezon ev sahibi oldukları maçlara göre deplasmanlarda suskun kaldı.

Ligde oynanan 32 karşılaşmada 15 gol bulan Muric, bunların 11'ine seyircisi önünde imza attı.

Muric, deplasmanlarda ise sadece 4 gol atabildi.

BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol atmayı başarmıştı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol bulmuştu.

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