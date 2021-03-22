  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    8,4413
  • Euro
    10,0307
  • Altın
    473,0250
İstanbul
3 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Derbide beraberlik
Esed rejiminden alçak saldırı! İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Günlük can kaybı sayısı 100'ü geçti
Bakan Koca: Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım
SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı Mardin'de yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı
MSB: Saldırıda bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Sahte hesapla AK Partili isimleri hedef alan savcı açığa alındı
Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş enflasyon açıklaması
Aşık Veysel'den ilham alarak saz üretiyor
Orman Dede'nin botanik parkı
Karın ağrısının nedeni herkesi şaşırttı: Bağırsağından 19 mıknatıs çıktı
Kurtlar Vadisi'nde yokum!
Virüsü atlattı
Hatıralarına sahip çıkacak
Baba Hadid İstanbul'da
Polislerden yaş günü sürprizi
Google Chrome'a canlı altyazı
Kütüphanesiz köy okulu kalmasın
Uğur Şahin tarih verdi: Kısıtlamalara gerek kalmayacak
Mehmetçiğe sinsi tuzak! Dünyaya böyle servis edeceklerdi
Kar, İstanbul'a geri geliyor!
22 Mart 2021 Pazartesi 01:04:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 01:04:00

Derbide beraberlik

ABONE OL

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 6. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Etiketler : derbi maç Beşiktaş ile Fenerbahçe
Ayrılık itirafı

Ayrılık itirafı
Kayahan'ın anılarını kızı yaşatacak

Kayahan'ın anılarını kızı yaşatacak
Dizi değil reklamla döndü

Dizi değil reklamla döndü
Katar'daki ilgi Türkiye'de yok

Katar'daki ilgi Türkiye'de yok
Ücretini iki katına çıkardı

Ücretini iki katına çıkardı
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
Yeni projeye pandemi rötarı

Yeni projeye pandemi rötarı
Bir hafta virüs molası

Bir hafta virüs molası
Yeni rekoru Gurbet

Yeni rekoru Gurbet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER