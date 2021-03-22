Derbide beraberlik
Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 6. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.
14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.
15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.