Enzo Roco'ya Süper Lig'den sürpriz talip

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07 Eylül 2020 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 12:31:00

Denizlispor'dan Enzo Roco'ya teklif

Kaynak: DHA

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Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Enzo Roco'ya Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor talip oldu. Şilili stopere teklif götüren yeşil siyahlılar, oyuncudan gelecek kararı bekliyor.

Süper Lig'de transfer döneminde kaleciler Cenk ve Pantilimon, orta saha Bakalorz, forvet Mesanovic ile kanat oyuncusu Sagal'la sözleşme imzalayan Denizlispor, Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco'ya talip oldu. Şilili stopere teklifini ileten yeşil-siyahlıların oyuncudan haber beklediği bildirildi. Roco'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve Denizlispor'a gelebileceği bildirildi.

Futbola Catolica alt yapısında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Elche, O'Higgins, Espanyol, Cruz Azul ve Beşiktaş formalarını giydi. Siyah-beyazlılara 2018-2019'da transfer olan Roco ilk sezonunda 10 resmi maça çıktı. Şilili oyuncu geçen sezon ise Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 17 karşılaşmada oynadı. Roco, ülkesinin milli takımından Denizlisporlu Sagal'la da takım arkadaşı.

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