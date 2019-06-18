18 Haziran 2019 15:15 | Salı
Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti
Denizlispor, Kayserispor forması giyen Tiago Lopes'i transfer etti.
Denizlispor, son olarak Kayserispor forması giyen Tiago Lopes'i transfer etti. Denizlispor, Lopes'le 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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