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18 Haziran 2019 15:15 | Salı

Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti

Denizlispor, Kayserispor forması giyen Tiago Lopes'i transfer etti.

Denizlispor, son olarak Kayserispor forması giyen Tiago Lopes'i transfer etti. Denizlispor, Lopes'le 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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