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31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47:00

Denizlispor Şilili yıldız Sagal ile anlaştı

Kaynak: IHA

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Süper Lig takımlarından Denizlispor, Şili Milli Takımı'nda forma giyen kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Denizlispor, Afyonkarahisar’da kampta yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan transferler gerçekleştiren yeşil-siyahlı takım son olarak Meksika’nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Pachuca forması giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.

Ayrıca, futbolcu Sagal Şili Milli Takımı’nda forma giyiyor. Denizlispor Kulübü resmi imza törenini yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilecek.

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