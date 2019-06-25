Demirel, Topal ve Belözoğlu, saha içinde ve dışında Ersun Yanal'a destek verecek

Geride bıraktığımız sezon özellikle Kadıköy’de oynadığı bütün maçlarda taraftarlardan tepki gören, 3-1 biten Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerden ıslıklanan Mehmet Topal ve 17 yıldır sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel’in durumu belli oldu.

FENERBAHÇE MODELİ: HEM SAHA İÇİNDE HEM KENARDA HEM DE SAHA DIŞINDA

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen camiadan büyük tepki alan Mehmet Topal’ın önümüzdeki sezon da Fenerbahçe’de oynayacağı belirtilirken, tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in de yine Ersun Yanal’ın vereceği özel görevle kadroda olacağı anlaşıldı. Emre Belözoğlu’nun gelişiyle saha içinden çok kenarda ve saha dışında takım arkadaşlarıyla birebir ilgilenecek olan Topal-Demirel ikilisinin teknik heyete yardım edecekleri belirtilirken, Galatasaray’da yıllardır uyumlu bir şekilde çalışan Fatih Terim-Hasan Şaş-Ümit Davala modelinin Fenerbahçe’de Ersun Yanal-Volkan Demirel-Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu ile yakalanacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki sezon takıma katılacak yeni transferle birlikte uyum sürecini kolay bir şekilde atlatmak isteyen Ersun Yanal’ın yeni oluşumdan oldukça memnun kaldığı kaydedildi. (TM Dijital Haber Merkezi)