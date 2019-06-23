Delph sürprizi

GÜNEŞ

■ GALATASARAY için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor… Ever Banega ve Hector Herrera’nın ardından şimdi de gündeme Manchester City’nin İngiliz yıldızı Fabian Delph geldi… İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail’ın haberine göre Maviler, Atletico Madrid’den Rodri’yi transfer ederse Delph ile yollarını ayıracak. İngilizlere göre, 2015’ten bu yana City forması giyen 29 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi ise Galatasaray…

CİTY 7.5 MİLYON € İSTİYOR

■ ADA basını, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere Milli Takım forması giymek isteyen Delph’in Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığını vurguladı. Sözleşmesi 2020’de bitecek olan Delph için pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncu için İngiliz ekibinin 7.5 milyon euro istediği Galatasaray’ın ise 5 milyon euro önerdiği iddia edildi. Geride kalan sezonda M.City ile 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, gol üretemezken 1 defa asist yaptı.