David Beckham hayatının şokunu yaşıyor!

David Beckham'ın uzun yıllardır hayalini kurduğu projesi Inter Miami FC, bu sezondan itibaren MLS'te yer almaya başladı.

Beckham'ın kurup büyük para harcadığı takımdan beklentiler fazlasıyla büyüktü. Öyle ki eski futbolcunun takıma yıldız transferler yapacağı açıklamaları büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak liglerin başlamasıyla birlikte David Beckham şok oldu. Inter Miami, oynadığı ilk 5 maçı kaybetti ve hayal kırıklığı yarattı.



Takıma oldukça yüksek bir yatırım yapan ancak başarısız bir giriş yapan Beckham, ABD basını tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Takıma oldukça yüksek bir yatırım yapan ancak başarısız bir giriş yapan Beckham, ABD basını tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Beckham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Manchester United, Real Madrid gibi takımlar bir günde kurulmadı. Oyuncuların ve kulübün zamana ihtiyacı var. Zamanla her şey daha iyiye gidecek ve bu zor günleri unutmuş olacağız. Bugüne kadar başardıklarımız ortada. Ben takımımla gurur duyuyorum. Sahip olduğumuz kulüp ve taraftarlar paha biçilemez. Her şeyin başı sabır...

Bu paylaşımın üzerine birçok futbolcu, Beckham'a destek mesajları gönderdi.