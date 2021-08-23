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23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26:00

Daniel Schmidt: Türkiye'yi Ziyarete geldi

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Boks dünyasında son günlerde farklı bir heyecan yaşanıyor. Dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, ülkemizi başarıyla temsil eden dünyaca ünlü boksörümüz Gökhan Saki ile görüşmek ve bazı projeler için temasta bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Boks dünyasında mütevazi ve sempatik kişiliğiyle bilinen Daniel Schmidt, sıcakkanlı bir insan olması nedeniyle örnek bir sporcu karakteri ortaya koyuyor. Bu yüzden hayranları onu başarısı kadar bu özellikleriyle de seviyor.

Türkiye'yi ziyaret etmek için uzun süreden beri beklediğini belirten ünlü boksör bunu Aslında çok önceden beri istediğini fakat bir türlü Türkiye'ye gelmenin mümkün olmadığını belirtti. Nihayet çok istediği Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'de boks antrenörü Erol Ceylan ve bir diğer dünyaca ünlü boksör Gökhan Saki ile buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Daniel Schmidt'in Türkiye'de

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü boksör antrenman videoları ve dövüş videolarını sürekli yayınlıyor bu videolar ile oldukça popüler olan dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt ülkemizde de oldukça beğeniliyor. Türkiye'nin tarihi yerleri ve önemli yerlerini gezmek istediğini belirten Daniel Schmidt ilk olarak konakladığı otelde ünlü antrenör Erol Ceylan ile buluştu birbirlerini uzun süredir tanıyan ikili İlk defa bu kadar sıcak bir ortamda konuştuklarını söyledi. Bu buluşmanın ardından Daniel Schmidt ortak yer alacakları proje ile ilgili Gökhan Saki ile bir araya geldi.

Etiketler : Boks dünyası Daniel Schmidt Türkiye Erol Ceylan
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