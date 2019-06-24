Dani Alves bombası! Yeni adresi Türkiye mi olacak?
Brezilya futbolunun en önemli oyuncularından biri olan ve 2 sezondur Fransız devi PSG’nin formasını giyen Dani Alves, kulübüyle yollarını ayıracağını açıkladı. Alves, "Kariyerimde bir sayfayı daha kapattım. Burada hem yeni tecrübeler hem de yeni şeyler öğrendim" ifadelerini kullandı.
Brezilya futbolunun en önemli oyuncularından biri olan ve 2 sezondur Fransız devi PSG’nin formasını giyen Dani Alves, kulübüyle yollarını ayıracağını açıkladı. Alves, “Kariyerimde bir sayfayı daha kapattım. Burada hem yeni tecrübeler hem de yeni şeyler öğrendim” ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Alves’in, kariyerine üst düzey futbolda devam etmek konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.
Şimdiden birçok kulüp için adı geçmeye başlayan Brezilyalı sağ bekin, menacerler tarafından Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.
Geçen sezon PSG’de 32 maçta 3 gol atan ve 7 asistle oynayan Alves’le ilgili son kararı Ersun Yanal’ın vereceği iddia edildi.
(Fanatik)
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