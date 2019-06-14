Daha yeni gelmişti istifa etti
Menemenspor'da 7 Haziran'da göreve gelen Abdullah Ercan istifa kararı aldı.
7 Haziran 2019 Menemenspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Ercan yaptığı açıklamada; "Menemenspor'da severek kabul ettiğim teknik direktörlük görevimden, kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle istifa etme kararı aldım" diyerek yönetime istifasını sunacağını söyledi.
Ercan, Menemenspor'da Suat Kaya'nın yerine göreve gelmişti.
Abdullah Ercan, Ümit Milli takımını da çalıştırmıştı. Ercan, bundan sonraki hedefinin kulüp takımı çalıştırmak olduğu ifade etti.
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