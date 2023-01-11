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11 Ocak 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 14:30:00

Cumhuriyet'in 100. yılında sporda önemli organizasyonlar Türkiye'de

Kaynak: AA

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında sporda birbirinden önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

29 Ekim 2023'te 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti, bu sene; futbol, atletizm, voleybol, hentbol, cimnastik, güreş, judo, tekvando, halter, bisiklet, atıcılık, tenis, buz pateni, eskrim, satranç, oryantiring, atlı sporlar, okçuluk, triatlon, salon hokeyi, motor sporları, curling, kick boks, muaythai, bilardo ve sutopu branşlarında öne çıkan organizasyonları düzenleyecek.

Spor yatırımlarıyla tesisleşmede önemli aşamalar kaydeden Türkiye, bugüne dek düzenlediği önemli organizasyonları da başarıyla gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası ve Dünya Motokros Şampiyonası, Türkiye'nin bu yıl düzenleyeceği önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

Ön plana çıkan uluslararası organizasyonların aylara göre takvimi şöyle:

Ocak

26 Ocak-2 Şubat: Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası (İstanbul)

Şubat

2-3 Şubat: 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Poomsae) (İstanbul)

3-4 Şubat Türkiye-Slovenya Davis Kupası Dünya Grubu I Play-Off karşılaşması (İstanbul)

4-5 Şubat: Gençler Eskrim Dünya Kupası (İstanbul)

10-14 Şubat: 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (İstanbul)

14-18 Şubat: Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Cup (İzmir)

14-19 Şubat: Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası (Samsun)

16-19 Şubat: Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası (Ankara)

17-19 Şubat: Erkekler Salon Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası (Alanya)

23-26 Şubat: FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu (Kahramanmaraş)

24-27 Şubat: Kadınlar Salon Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası (Alanya)

Mart

2-5 Mart: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası (İstanbul)

3-5 Mart: CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu (Sivas)

4-5 Mart: Cadet Judo Avrupa Kupası (Antalya)

8-13 Mart VIRTUS Para Atletizm Salon Dünya Şampiyonası (İstanbul)

8-13 Mart VIRTUS Para Atletizm Salon Avrupa Şampiyonası (İstanbul)

10-12 Mart: FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu (Sivas)

10-12 Mart: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (Kayseri)

29 Mart-2 Nisan: Oryantiring Dünya Masterlar Serisi 2. Ayağı (Kapadokya) ve Dünya Bisikletle Oryantiring Kapadokya Kupası

31 Mart-2 Nisan: Uluslararası Grand Slam Judo Turnuvası (Antalya)

Nisan

15-23 Nisan: 14 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası ve 10 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası (Antalya)

17-23 Nisan: Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu (İstanbul)

19-23 Nisan: Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası (Antalya)

23-30 Nisan: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

23-25 Nisan: Geleneksel Atlı Sporlar Festivali (İstanbul)

Mayıs

30 Mayıs-4 Haziran: FIVB Kadınlar Milletler Ligi 1. haftası (Ankara)

15 Mayıs: Tenis Avrupa Turnuvası Cudi Kupası (Şırnak)

19-21 Mayıs: Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası (Afyonkarahisar)

26-29 Mayıs: Hokeyde Erkekler Açık Alan Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 (Konya)

Curling: Floor Curling Festivali (Kayseri)

Haziran

10 Haziran: UEFA Şampiyonlar Ligi finali (İstanbul Atatürk Olimpiyat)

11-13 Haziran: EHF Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri (Antalya Konyaaltı)

19-25 Haziran: Uluslararası Balkan Kick Boks Şampiyonası (Edirne)

29 Haziran-2 Temmuz: 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası (İzmir)

Temmuz

9-15 Temmuz: Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası (Alanya)

6-23 Temmuz: İşitme Engelliler Voleybol Avrupa Şampiyonası (Karabük)

27-30 Temmuz: Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası (İstanbul)

31 Temmuz-6 Ağustos: 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası (İstanbul)

30 Temmuz-5 Ağustos: 17 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Avrupa Şampiyonası (Manisa)

Ağustos

5-13 Ağustos: 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası (Ankara)

8-15 Ağustos: 17 Yaş Altı Erkekler Sutopu Avrupa Şampiyonası (Manisa)

24 Ağustos-3 Eylül: 2023 Wako Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası

Eylül

1-3 Eylül: Dünya Motokros Şampiyonası (Afyonkarahisar)

1-3 Eylül: Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (Afyonkarahisar)

1-3 Eylül Avrupa Motokros Şampiyonası (Afyonkarahisar)

1-3 Eylül: Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (Afyonkarahisar)

3 Eylül: Triatlon Challenge İstanbul

4 Eylül: Tenis Avrupa Turnuvası Ergan Kupası (Erzincan)

11 Eylül: Tenis Avrupa Turnuvası Van Akdamar Kupası (Van)

12-14 Eylül: Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası (Ankara)

15-17 Eylül: Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası (Ankara)

Halter: Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası (Konya)

Muaythai: IFMA Gençler-Çocuklar Dünya Şampiyonası (Antalya)

Ekim

21-22 Ekim Eskrim Büyükler Satellite Turnuvası (Antalya)

27-29 Ekim: 4. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları

Atıcılık: Plak Atışları Grandprix (Konya)

Kasım

17-19 Kasım: Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası (Antalya)

21-27 Kasım: Muaythai IFMA Uluslararası Açık (Antalya)

5-12 Kasım: İşitme Engelliler Avrupa Satranç Şampiyonası (Antalya)

Etiketler : organizasyon spor uluslararası
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