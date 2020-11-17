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17 Kasım 2020 Salı 13:17:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 13:17:00

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda Ödüller sahiplerini buldu

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İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın kazananları 15 Kasım tarihinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışın ödül töreni 15 Kasım tarihinde pandemi önlemlerine uygun şekilde Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı.

Üç etap sonunda yedi ayrı sınıfta yarışan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ödüllerini aldılar. Ödül kazanan isimler şu şekilde oluştu;

IRC-0

ENKA CHEESE Tekne sahibi: Enka / Levent Peynirci

IRC-1

LINEA ROSSA Tekne sahibi: Onur Tok

IRC-2

AKKİM KİMYA CHEESE Tekne sahibi: Levent Peynirci / Güney Kaptan

IRC-3

PUPA-DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tekne sahibi: Cenk Tekkaya / Yusuf Tunç

IRC-4

KUPA KIZI-SETUR MARİNAS Tekne sahibi: Gül Çelikel

SPORTSBOAT

NİMBUS Tekne sahibi: Saruhan Cinay

GEZGİN

CAPE TOWN Tekne sahibi: Barış Kılınç

“YELKEN SPORUNUN GELECEĞİNE KATKI SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu şunları söyledi; “Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası yarışı geride bıraktık. Ödül törenimiz vesilesiyle kazanan tüm yarışmacılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yelken sporunun ülkemizde çok daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenmiştik ve yarışlar aracılığıyla bu spor dalının geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra yarışlar vesilesiyle Türkiye markası için bir değer sağlamaktan gururluyuz. Bu noktada sağladıkları destekler vesilesiyle tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Denize, yelken sporuna gönül veren herkesi gelecek dönemde yapacağımız organizasyonlarda yer almaya bekliyoruz”.

ORGANİZASYONUN SPONSORLUKLARI

Galataport İstanbul’un mekân, Paraf’ın platin, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ulaşım ve NTV’nin ana medya sponsorları olduğu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın diğer sponsorluklarını Red Bull, Magdeburger Sigorta, Helly Hansen, Coca Cola İçecek ve Sport Works ile medya sponsorluklarını Alem FM ve Lig Radyo üstlendi.

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